لقطات جوية تظهر حجم الدمار في مركز زلزال المغرب جنوب مراكش (صور)

أظهرت لقطات جوية حجم الدمار في مركز زلزال المغرب، الذي راح ضحيته 2012 قتيلا و2059 مصابا، إذ قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز المغربية، على بعد ما يقرب من 70 كيلومترا جنوب مراكش.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: قوة زلزال المغرب 7 درجات ريختر

وأضافت الهيئة الأمريكية إن قوة زلزال المغرب بلغت 7 درجات عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي للمغرب، مع هزة استمرت عدة ثوان، مشيرة إلى إن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض.

من جهتها حددت وكالة الزلازل المغربية مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.

فيما ذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، أن عدد ضحايا زلزال المغرب ارتفع إلى 2012 قتيلا، مضيفا أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 2059، من بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.

عدد ضحايا زلزال المغرب يصل إلى 2012 قتيلا

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية: «في حصيلة جديدة ومؤقتة إلى حدود الساعة العاشرة مساء بتوقيت المغرب، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة»، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغ 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة وأزيلال وأغادير إداوتنان والدار البيضاء الكبرى واليوسفية وتنغير.

وأضافت الداخلية المغربية في بيانها: «تواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة».