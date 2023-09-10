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زلزال المغرب.. أب مكلوم يبحث عن أطفاله تحت أنقاض منزله (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
08:28 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه أب مغربي مفجوع يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل عليهم، جراء الزلزال المدمر في المغرب.

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا

وذكر التلفزيون الرسمي المغربي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت ، نقلًا عن بيان لوزارة الداخلية أنَّ عدد ضحايا زلزال المغرب ارتفع إلى 2012 قتيلًا، وأضاف أنَّ أعداد المصابين ارتفعت إلى 2059 بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.

وتمّ إحصاء أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش، وأشارت الوزارة إلى أنَّ السلطات تواصل تجندها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى، ودأبت وزارة الداخلية المغربية منذ أمس، السبت، في الإعلان عن عدد الضحايا عدة مرات.

ونقلت وسائل الإعلام المغربية عن مصادر طبية أنَّ ثمة تدفقًا هائلًا للجرحى إلى مستشفيات مراكش.

زلزال المغرب الأعنف منذ قرن

من جهته، أكّد ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، قوله إنَّ الهزة التي حدد مركزها 80 كيلومترًا جنوب غرب مدينة مراكش، تمّ استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر، مشيرًا إلى أنَّ هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المعهد هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب، وفق ما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء «ماب».

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