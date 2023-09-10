ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع ضحايا زلزال المغرب في إقليم الحوز إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تواصل جهودها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى.

صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال المغرب

من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أنه بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، ستقام بجميع مساجد المملكة صلاة الغائب، وذلك بعد صلاة الظهر اليوم الأحد رحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب الذي ضرب البلاد.

فيما أعلن ملك المغرب محمد السادس، مساء أمس السبت، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا زلزال المغرب، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

العاهل المغربي يوجه بمواصلة كافة أعمال الإنقاذ

وقال الديوان الملكي المغربي، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بهدف مواصلة كل أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني، وشملت التعليمات، وضع برنامج مستعجل يهدف لتقديم الدعم اللازم وإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب وقت، والتكفل برعاية الأيتام ومن هم في وضع صعب وهش، وتوفير المأوى والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية للمتضررين، إضافة إلى الاستئناف الفوري للأنشطة الاقتصادية على مستوى المناطق المعنية.

زلزال المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه جرى تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من مساء الجمعة الماضية بتوقيت المغرب.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفا أنه «يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي»، وفق وسائل إعلام مغربية.