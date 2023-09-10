الجامع الأزهر يعقد مجموعات المقرأة الصباحية للسيدات برواية «حفص عن عاصم»

عقد الجامع الأزهر صباح اليوم الأحد مجموعات المقرأة الصباحية للسيدات (برواية حفص عن عاصم)، بالإضافة إلى شرح لبعض أحكام التجويد، داخل أروقة الجامع.

موعد عقد المقرأة الصباحية بجامع الأزهر

وتُعقد المقرأة بالجامع الأزهر يوميا من العاشرة وحتى الحادية عشرة صباحا عدا الجمعة، برواق المغاربة بالجامع الازهر الشريف، كما شهد الجامع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار.

تطوير الجوانب المهنية والعلمية لمحفظي القرآن الكريم

وفي وقت سابق قامت الإدارة العامة للجامع الأزهر بوضع برنامج تدريبي متكامل لتطوير الجوانب المهنية والعلمية لمحفظي القرآن الكريم بالرواق الأزهري على مستوى الجمهورية، والذي يتمثل في انعقاد أسبوعي دوري لمقارئ قرآنية تضم المحفظين، بحيث يتناوبون القراءة بالروايات العشرين القرآن الكريم تحت توجيهات شيخ المقرأة.

اختيار أفضل الكوادر العلمية المدربة

ويأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف باختيار أفضل الكوادر العلمية المدربة للعمل بالرواق الأزهري، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري.