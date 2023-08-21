أعلنت وزارة الأوقاف انعقاد المقرأة الأسبوعية النموذجية في جميع المحافظات من خلال جميع المديريات، وفي إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم للمقارئ النموذجية.

يأتي ذلك من خلال البث المباشر للمقرأة على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية، كما نشرت وزارة الأوقاف أفضل ست مديريات أداء، وهي كالتالي:

1. كفر الشيخ.

2. البحيرة.

3. الفيوم.

4. الإسماعيلية.

5. الغربية.

6. القليوبية.

إقبال كبير على مقارئ الجمهور

وقالت وزارة الأوقاف في وقت سابق، إن مقارئ الجمهور المنعقدة بأكثرية مساجد مصر شهدت إقبالًا كبيرًا منقطع النظير من المشاركين الراغبين في إجادة تلاوة القرآن الكريم، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي ضوء إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

وحرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.