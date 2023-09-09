بالزي الفرعوني.. جامعة سوهاج تشارك في كرنفال أسبوع شباب الجامعات

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن وفد الجامعة شارك منذ قليل في فعاليات انطلاق «كرنفال» أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان، والذي يشارك به أكثر من 4000 طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصه وأهلية وتكنولوجية.

تفعيل الأنشطة الطلابية

وأضاف الدكتور حسان النعماني أن هذه المشاركة تأتي تفعيلاً لدور الأنشطة الطلابية في بناء المجتمع، وتؤكد ضرورة التجمعات الطلابية التي من شأنها إبراز المواهب المختلفة، وتزيد التلاحم بين شباب الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه قد تفقد فعاليات الكرنفال الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، معرباً عن إعجابه بمشاركة وفد جامعة سوهاج متمنياً لهم التوفيق في فعاليات الأسبوع.

أسبوع شباب الجامعات

وذكر الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات هذا العام تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن» وتنفيذ الكرنفال اليوم يعد الإعلان الرسمي عن بدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات، الذي يمثل أكبر تجمع للملتقيات الشبابية في مصر.

وأوضح الدكتور محمد كمال رئيس البعثة أن فعاليات الكرنفال بدأت بافتتاح أرض الجوالة بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، وانطلق الكرنفال من أمام البوابة الرئيسية لجامعة حلوان، مروراً بشوارع الجامعة بالكامل، وقام الطلاب بعمل عروض طلابية تبرز التراث الشعبي الذي تتميز به محافظة سوهاج.

25 طالبا وطالبة يشاركون بالمهرجان

وذكر صبري إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أنه شارك بالكرنفال 25 طالبا وطالبة من أبناء الجامعة يرتدون الزي الصعيدي والفرعوني والنوبي، رافعين الأعلام في جو من البهجة والسرور والإبداع والابتكار، حيث تم تصميم عربة فرعونية تربط الحاضر بالماضي يعتليها تمثال ميريت آمون ليعبر عن التاريخ الفرعوني لمحافظة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر أن استعراض جامعة سوهاج حاز على إعجاب جميع الوفود المشاركة وتم التقاط الصور التذكارية مع العربة الفرعونية، كما تخلل الاستعراض بعض الأكلات التي تشتهر بها المحافظة مثل الفطير المشلتت والجبنة القديمة والعسل.