ضبط موظف بتهمة سرقة 400 ألف جنيه من مكتب محاسبات في الدقي

ألقت مباحث الدقي، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على مسئول مشتريات متهم بسرقة 400 ألف جنيه من مكتب محاسبات، وتحرر محضر عن الواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بحضور مدير حسابات إحدى الشركات إلى ديوان قسم شرطة الدقي، للإبلاغ عن اكتشافه سرقة مبلغ 400 الف جنيه من مكتبه الخاص بالمحاسبات.

وانتقل المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي إلى المكتب، وتمكنت قوة أمنية من ضبط مسئول المشتريات في المكتب، الذي أقر بسرقة المبلغ، مؤكدا أنه ألقى المبلغ في أحد أماكن جمع القمامة بمنطقة صفط اللبن، خشية افتضاح أمره بعد السرقة، وبفحص كاميرات المراقبة، تبين عثور سباك على المبلغ، وجرى ضبطه، وعثر بحوزته على المبلغ المالي.