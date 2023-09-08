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«الداخلية»: القبض على رجل أعمال بتهمة غسل الأموال في الجيزة

كتب:

محمد بركات
03:28 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

أعلنت القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتهمة غسل الأموال في الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع، وتحرر محضر بالواقعة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات مقيم بالجيزة؛ تعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، وامتنع عن سداد مليوني جنيه المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، ما مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات وشركات وسيارات، وإيداع بعض الأموال في حسابات بنكية، لإخفاء مصدرها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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