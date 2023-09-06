القبض على 3 متهمين في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال عمر، في إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على شخص وقتله في مشاجرة نشبت بسبب خلاف عائلي.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بنطاق قرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية، ومصرع شخص في المشاجرة نقلته سيارة الإسعاف الي مجمع الإسماعيلية الطبي.

تشكيل فريق بحث

ووجه اللواء احمد خطاب مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث، ضم الرائد سيد نصر الله، والنقباء محمود طارق، ومنان صلاح، وكريم السعدني، وأحمد هشام الشافعي، معاوني مباحث المركز، حيث انتقلوا إلى مكان الواقعة لفحصها.

وقالت مصادر أمنية وطبية، إن المشاجرة أسفرت عن مصرع «أحمد. ح.ع»، 40 سنة، عامل زراعي، ومقيم بقرية عين غصين بدائرة المركز خلال جلسة عرفية لحل نزاع أسري بين أسرة ابنة شقيقته وأسرة زوجها.

وألقت مباحث مركز الإسماعيلية القبض على كل من «أحمد.م.ح»، 42 سنة، مزارع، وشقيقه «إبراهيم.م.ح»، 30 سنة، مزارع، و«إبراهيم.ال.ا»، 26 سنة، مزارع، لاعتدائهم على المجني عليه بالضرب بالعصا، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ تسبب في وفاته.

التصريح بدفن الجثمان

وأمرت جهات التحقيق في نيابة مركز الإسماعيلية بتسليم الجثمان إلى ذويه بعد انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان، ومعرفة سبب الوفاة، وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.

وأشارت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز الإسماعيلية إلى وجود خلاف أسري بين طرفي المشاجرة، لوجود علاقة نسب بينهما، تطورت إلى مشاجرة اليوم استخدم فيها أحد الأطراف العصي في الاعتداء علي المجنس عليه مما تسبب في وفاته.