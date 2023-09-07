«الداخلية»: القبض على ربة منزل بتهمة إنهاء حياة ابن جارتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات واقعة تغيب طفل في الشرقية، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، من حداد مسلح مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله «طفل 10 سنوات» عن مسكنهما.

بالفحص وإجراء التحريات تبيّن وجود شبهة جنائية وراء تغيّب الطفل، وأنّ مرتكبة الواقعة ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وبين أسرة الطفل بسبب الجيرة، حيث استغلت وجود الطفل أمام منزلها واستدرجته لمسكنها ووضعته داخل جوال، وأحكمت غلقه ووضعته داخل حقيبة، وألقته في أحد المجارى المائية.

وجرى بإرشادها العثور على جثة الطفل، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.