شروط حضور مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.. الدخول مجانا لفئة واحدة

أيام قليلة، تفصل الأهلي عن بطولة جديدة، إذ يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على لقب السوبر الأفريقي لكرة القدم، الذي تستضيفه مدينة الطائف في السعودية.

تفاصيل تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الأفريقي

تفاصيل عديدة أعلنها الاتحاد الأفريقي «كاف»، بشأن تذاكر المباراة المرتقبة، والتي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسعى خلالها المارد الأحمر لحصد أولى ألقابه في الموسم الجديد.

الأهلي يدخل المباراة وهو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي المنقضي، ليواجه اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بدوره بلقب الكونفدرالية الأفريقية لنفس الموسم.

وتشهد مدرجات مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي، قرارا بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا، بينما تبدأ أسعار التذاكر للفئة A1 مقابل 15 ريال سعودي، ما يعادل ما يقرب من 125 جنيها مصريا.

وتصل سعر التذاكر في VIP إلى ألف ريال سعودي، ما يقارب 8.5 ألف جنيه مصري.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري.

وكشفت اللجنة المنظمة للمباراة، عن لائحة المحافظة على الذوق العام التي يجب على الجماهير اتباعها داخل المدرجات خلال المواجهة المنتظرة على اللقب الأفريقي.

شروط على الجماهير قبل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

لائحة الذوق العام بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن مدرجات المباراة، تنص على أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.

كما تنص اللائحة على أنه لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.