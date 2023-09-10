نجم جديد في الطريق.. 5 صفقات تشعل ميركاتو اللاعبين بين الأهلي والزمالك

لا يزال الصراع مستمرًا بين قطبي الرياضة المصرية الأهلي والزمالك، ليس فقط داخل الملعب، لكن امتد لخارجه على مدار السنوات الماضية، وآخرها الميركاتو الصيفي الحالي.

5 لاعبين يشعلون الصراع بين الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

5 لاعبين كانوا هم أبطال الحدث، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على مستوى كرة القدم وألعاب الصالات بالأهلي والزمالك، إذ يشهد الموسم الجديد ارتداء لاعبين للقميص الأحمر بعد الدفاع عن ألوان الفارس الأبيض لسنوات، والعكس صحيح.

لاعب جديد ينضم لقائمة صراع الصفقات بين الأهلي والزمالك

البداية كانت مع إعلان الأهلي عن صفقة من العيار الثقيل، بالتعاقد مع إمام عاشور نجم الزمالك السابق، قادما من ميتلاند الدنماركي، ليسجل اسمه ضمن النجوم الذين ارتدوا قميص القطبين، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في الملاعب المصرية.

لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لكرة السلة، فبعد إعلان الزمالك التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق، بعد عدم توصله لاتفاق مع القلعة الحمراء، ردت إدارة الأحمر، بضم قائد الفارس الأبيض السابق مصطفى كيجو، الذي فسخ عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

ومن كرة السلة إلى الكرة الطائرة، اشتعلت حرب الصفقات بين القطبين مجددا، حيث أعلن الزمالك ضم محمد عادل نجم الأهلي السابق إلى صفوفه، بعد استغناء المارد الأحمر عن خدماته، ليرتدي القميص الأبيض على غرار زوجته مايا ممدوح التي انتقلت من القلعة الحمراء إلى البيضاء الموسم الماضي.

محمد عادل الشهير بـ«دولا»، رحل عن الأهلي إلى حتا الإماراتي، لمدة 24 ساعة فقط، قبل أن يعلن فسخ عقده لينتقل بعدها لصفوف الزمالك.

وكما هي لعبة «القط والفأر» التي يتبعها القطبين في صراع الصفقات، نجح الأهلي في التوصل لاتفاق مع لاعب جديد، للرد على صفقة «دولا»، وهو سيف عابد نجم الزمالك للكرة الطائرة، والذي بات على أعتاب ارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد.

وينتظر الأهلي انتهاء بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي، لإعلان التعاقد بشكل رسمي مع سيف عابد، فهل يكون اللاعب آخر المنضمين لقائمة صراع الصفقات بين القطبين الموسم الحالي؟