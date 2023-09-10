لماذا يبكي بعد كل هدف؟.. أغرب احتفالات صفقة الأهلي الجديدة «فيديو»

يبدو أن الفرنسي أنتوني موديست سيجد ضالته، التي طالما افتقدها بالوجود في ألمانيا، وذلك عندما يضع قدميه داخل القارة السمراء، صاحبة الرقصات والاحتفالات الأبرز بين لاعبي كرة القدم في العالم، وينافسها الديوك الفرنسية، لذلك ستكون الساحة مفتوحة أمامه لإبراز احتفالاته الاستثنائية.

أبرز احتفالات موديست طوال مسيرته

اشتهر موديست، صاحب الـ35 عامًا، باحتفالاته الغريبة غير المعتادة داخل ملاعب كرة القجم، فبعد كل هدف وانتصار يحتفل بطريقة مختلفة عن التي سبقتها، خاصة أنه يربط احتفالاته بأحداث شخصية في حياته، منها تسبب في أزمة له وأخرى لاقت رواجًا وإعجابًا بشكل كبير.

«يبكي وينظر للسماء».. هذا ليس موقفا صعبا مر به موديست، لكنه كان أحد الاحتفالات التي اعتمدها لفترة ليست قليلة، إذ بدأ الأمر بموقف إنساني تعرض له وتذكره بعد تسجيله أول هدف بقميص كولن، بعد رجوعه إلى فريقه مجددًا، عام 2019، إذ بدا الفرنسي متأثرًا بشكل كبير إثر وفاة والده، ليضع هدفه ويجهش بالبكاء.

والد موديست كان لاعبًا لكرة القدم، وظل يحيي ذكراه في الملاعب لفترة طويلة، وذلك من خلال تسجيل الأهداف والنظر إلى السماء ثم البكاء، وكأنه يشكر والده على الموهبة التي ورثها عنه، ودعمه له طوال مسيرته، قبل وفاته عام 2019، وكرر الأمر في ذكرى عيد ميلاده.

«ارتداء نظارة وهمية».. هكذا كان طلب زوجة موديست، التي طالبته باستخدام هذا الاحتفال بعد كل هدف، باعتباره الأكثر تعبيرًا عن شخصيته الحقيقية، إذ قال المهاجم الفرنسي في وقت سابق، أنه يعشق استخدام الرسوم التعبيرية عبر «واتساب»، لذلك رأت زوجته أن عليه تقليد هذا الرمز التعبيري الموجود على التطبيق، والذي يستخدمه اللاعب كثيرًا.

إعلان ترويجي لشركته

في بعض الأحيان يعتزم موديست توزيع المنتج التجاري الخاص به، إذ يملك شركة مختصة بصناعة وإنتاج القهوة، الأمر الذي جعله يوزع منتجه بعد هدف سجله في شباك الخصم، بإحدى المباريات، ما وضعه في ورطة مع الاتحاد الألماني، بسبب مخالفته اللوائح والقوانين التي تحذر من استخدام الملعب في أي أشياء خارج سياق المباراة والمنافسة، ليتم إجالته إلى التحقيق ويتلقى تحذيرات من استخدام هذا الأسلوب في الاحتفالات مجددا.