رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 11 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال يوم واحد

كتب:

الوطن
12:28 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (92414) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(21998) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1036) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (15) مخالفة موقف عشوائى.

(16) مخالفة شروط التراخيص.

(11817) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا عبر بوابة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات

محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية

«المرور»: ضبط ‏94 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

«المرور»: ضبط 12 ألف مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة
بقلم الوطن