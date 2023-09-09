طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا عبر بوابة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات

لتجنب الزحام والوقوف في طوابير طويلة للحصول على المخالفات المرورية، يقدم «الوطن» أسرع وأفضل طريقة استعلام عن مخالفات المرور مجانا، وسدادها.

وتعد أسرع طريقة استعلام عن مخالفات المرور مجانا عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تقدم كثيرا من الخدمات المرورية، للمواطنين، و يتم إجراؤها إلكترونيا من المنزل.

أفضل طريقة استعلام عن مخالفات المرور مجانا

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسرع وأفضل طريقة استعلام عن مخالفات المرور مجانا عبر بوابة مصر الرقمية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

وفيما يلي خطوات أفضل طريقة استعلام عن مخالفات المرور مجانا عبر بوابة مصر الرقمية:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- الضغط على أيقونة مركباتي الخاصة بخدمات المرور.

- تظهر أمام المستخدم جميع الخدمات المرورية التي يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية.

- يختار المواطن الراغب فى الاستعلام عن المخالفات المرورية استعلام عن رخصة مركبة.

- يجرى الراغب في الاستعلام إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بحسابه وذلك على بوابة مصر الرقمية.

- إدخال البيانات الخاصة برخصة السيارة المراد الاستعلام عنها.

- يضغط المواطن على كلمة استعلم

-تظهر للمواطن قيمة المخالفات المسجلة على السيارة.