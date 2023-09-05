«المرور»: ضبط ‏94 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط في الشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94234 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 20578 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1306 مخالفة السير دون تراخيص.

- 9 مخالفات دراجات نارية.

- 17 مخالفة موقف عشوائي.

- 1905 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- 24 مخالفة شروط التراخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية.