ناجي قمحة: إفريقيا تبحث عن الشراكة وتقدم نموذجا تنمويا ورؤية مختلفة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ المشاركات المصرية في قمة مجموعة العشرين وغيرها من القمم الدولية تشهد عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية، ثم محاولة تبني صوت إفريقيا من خلال تجمعات تخص إفريقيا عبر تجمعات مرتبطة بتكتل الدول الإفريقية مع الدول الرئيسية المشاركة في أي تجمع على الصعيد العالمي، مشددًا على أنّ القارة الإفريقية تبحث عن الشراكة وتقدم نموذجًا تنمويًا ورؤية مختلفة وعدالة في تمويل الأنشطة التنموية بها.

عقد لقاءات جانبية

وأضاف قمحة، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «يمكن تطبيق هذا الأمر على زيارة الهند، إذ جرى عقد لقاءات جانبية، إضافة إلى مجموعة من اللقاءات الخاصة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي مثل رئيس المفوضية الأوروبية».

وتابع الكاتب الصحفي: «مصر لا تنسى دوائرها الثنائية مباشرة عبر التأسيس لعلاقات وشراكات استراتيجية مع الدول، ومصر تضع العالمَ أمام مسؤولياته من خلال كلمتها، كما أنها تدافع عن الحقوق الإفريقية التي تتبناها منذ أن تبوأت رئاسة الاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع الأطراف الإفريقية المختلفة، حيث تحضر هذا الاجتماع ممثلة لوكالة التنمية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي نيباد وهذا أمر مهم جدا».