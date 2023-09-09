فخري الفقي: انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين يعطيها قوة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم حدث في قمة العشرين هو انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في المجموعة، والذي يضم بدوره 54 دولة أفريقية، ما يزيد وزن المجموعة، ويعطي قوة لأكبر تجمع اقتصادي في العالم.

الفقي: مصر ساهمت في تفعيل منطقة التجارة الحرة

وأضاف «الفقي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن مصر قادت الاتحاد الأفريقي منذ عامين، ومن ثم أدت دورا مهما في تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، بمعنى أن التجارة البينية داخل القارة الأفريقية في الارتفاع.

وشدد على أن مجموعة العشرين محفل مهم لعضوية الاتحاد الأفريقي، لكي يعبر عن الدول الأفريقية، ومن بينها مصر، متابعا: «ذلك يزيد من وزن مجموعة العشرين، ما يزيد من الإنتاج العام للمجموعة، وقد تزيد عن 90%».