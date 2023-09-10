مصرع طالب غرقا في أطفيح.. و«الإنقاذ النهري» تنتشل الجثمان

لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بأطفيح في الجيزة، وانتُشل الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغ من الأهالي بغرق أحد الأشخاص ف نهر النيل.

وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث أطفيح، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثمان انتشل بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه طالب 22 عامًا، غرق في أثناء الاستحمام بنهر النيل، وبسؤال والده لم يتهم أحدا بشيء.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.