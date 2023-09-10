مصرع طالب غرقا في أطفيح.. و«الإنقاذ النهري» تنتشل الجثمان
كتب:
جيهان عبد العزيز
01:09 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية
لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بأطفيح في الجيزة، وانتُشل الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغ من الأهالي بغرق أحد الأشخاص ف نهر النيل.
وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث أطفيح، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثمان انتشل بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه طالب 22 عامًا، غرق في أثناء الاستحمام بنهر النيل، وبسؤال والده لم يتهم أحدا بشيء.
ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.