التصريح بدفن جثة طفل غرق في الرياح التوفيقي بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب إعدادية، لقي مصرعه غرقا في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، من انتشال جثة الطفل إثر مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة مركز شرطة طوخ.

ولقي الطفل مصرعه خلال نزوله للاستحمام بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وفارق الحياة.

طلب تقرير الطبيب الشرعي في واقعة غرق طفل بالقليوبية

جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تقرير أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال شهود الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

تفاصيل غرق طالب بالرياح التوفيقي في القليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث إلى محل الواقعة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية أنه في أثناء نزول "أحمد. ع. ع"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، للاستحمام بمياه الرياح التوفيقي، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بالدفن.