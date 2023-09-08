غرق شاب في أحد شواطئ مرسى مطروح

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع حادث غرق في شاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى انتشال الجثة من الشاطئ ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

غرق شاب في شاطئ بمطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، ضحية حادث غرق شاطئ كليوباترا غرب مدينة مرسى مطروح، ويدعى محمد رمضان محمد، 30 سنة، من الإسكندرية، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، كما جرى نقلها وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث في شاطئ كليوباترا بمرسى مطروح، وجار المعاينة والفحص للتعرف على أسباب وقوع حادث الغرق والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.