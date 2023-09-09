انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز سوهاج، أثناء قيامه بالاستحمام، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل غرقا في سوهاج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بغرق طفل داخل نهر النيل في سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي

وبالفحص تبين غرق «ع. ع. أ»، 15 عاما، بنهر النيل بناحية الشاطئ الغربي للنهر بحوار إحدى الفيلات في منطقة العمرة، وذلك أثناء الاستحمام، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمستشفى أخميم المركزي.

تحرير المحضر بالحادث

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.