برعاية «الحياة».. علي الحجار يحيي احتفالية «الصحفيين» بمئوية سيد درويش الليلة

يحيى الفنان الكبير علي الحجار، الليلة، احتفالية نقابة الصحفيين، التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان «مئوية فنان الشعب»، وذلك اليوم الأحد 10 سبتمبر برعاية قناة «الحياة».

وأوضحت نقابة الصحفيين، أنّه تنظيمًا لآلية دخول الزملاء الصحفيين وضيوف النقابة للحفل، تقرر أن تكون الأولوية لدخول المسرح في تمام الساعة الثامنة مساءً لعضو النقابة بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول غير أعضاء النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل.

كما تتوافر شاشتا عرض كبيرتين لنقل الحفل للزملاء وأسرهم في بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة بالدور الثامن.

وتستمر فعاليات الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش الأسبوع المقبل، على أن تنتهي بتنظيم حفل آخر كبير سيُعلن عنه خلال ساعات، إضافة إلى تنظيم حلقة نقاشية وندوة شعرية عن سيد درويش.