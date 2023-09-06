هاني مهنا: سيد درويش «أستاذ الأساتذة» وعبقري الموسيقى المصرية

وصف الموسيقار هاني مهنا، سيد درويش بأنه عبقري الموسيقى المصرية، ورغم أن عمره الفني كان قصيرا جدا، لكنه ترك بصمة وتاريخ ورؤية عظيمة، مشيرا إلى أن كل أعماله أثرت في الكثيرين مثل محمد عبد الوهاب وغيره من الفنانين العظماء، فالكل أخذ من عبق سيد درويش، لأنه كان أستاذ الأساتذة.

سيد درويش كان مبدعا في أعماله

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة «أون»: «سيد درويش كان مبدعا في أعماله، فأعطى رسائل قوية جدا للاستعمار بمضامين فظيعة، وتشعر وكأنه يشعر بكل مصري سواء البسيط أو الغني، أغنية قوم يا مصري من أجمل الأغاني اللي بتحسس كل إنسان مصري بالفخر، ونشيدنا الوطني بلادي بلادي، فتجد العاطفة عنده جياشة جدا، وفي السياسة كان يتناول أشياء بعيدة عن فكر كل فنان مصري».

سيد درويش فكر في إنشاء الأوبرا

ولفت «مهنا» إلى أن سيد درويش، فكر في إنشاء الأوبرا، وكان عنده طموحات، ولو كان عاش 20 أو 30 سنة كان ترك لنا خزائن من أعمال فنية عظيمة، موضحًا أنه أثر في كل الملحنين، والمفروض نعمل احتفالية كل سنة لسيد درويش، ونفكر الناس بأعماله، فأنا تأثرت كثيرا بسيد درويش، وذاكرته كويس جدا، وكنت أعزف أغانيه».