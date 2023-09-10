كيف تكون صديقا داعما لشخص يريد إيذاء نفسه؟.. امنع الأفكار الانتحارية فورا

تحتفل منظمة الصحة العالمية في العاشر من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمنع الانتحار، بهدف التوعية بمخاطره، وتضع المنظمة هذا العام موضوع «إحياء الأمل عن طريق العمل» الذي يشكّل دعوة قوية للعمل وتذكيرًا بأنّ هناك بديلاً للانتحار، وأننا قادرون من خلال أعمالنا على بث الأمل وتعزيز المنع.

وفي اليوم العالمي لمنع الانتحار، يقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في حديثه لـ«الوطن» إنّ هناك بعض الفئات أكثر عرضة لإيذاء أنفسهم مثل المراهق العصابي أو مرضى الاكتئاب أو مرضى الفصام، وعند مصادفة وجود مثل هذه الحالات التي تعاني من أفكار انتحارية مُسيطرة في دائرة أصدقائك أو أقاربك أو معارفك عليك التوجه به إلى الطبيب فورًا.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول نصائح التعامل مع الأفكار الانتحارية في اليوم العالمي لمنعها، يمكنك الضغط على الرابط من هنـا.