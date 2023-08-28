أستاذ الطب النفسي يقدم روشته للتخلص من الاكتئاب: ابعدوا عن السوشيال ميديا

أوضح الدكتور وليد هندي أستاذ الطب النفسي، أن هناك عدة أسباب وراء الإصابة بمرض الاكتئاب، مشيرًا الى أنه من بين تلك الأسباب عدم الشعور بالرضا وفقدان علاقة الوجه بالوجه، وفقدان البساطة في التعايش مع أزمات الحياة، فضلا عن اختلال الساعة البيولوجية.

التواصل الاجتماعي أحد أسباب الإصابة الاكتئاب

وتابع «هندي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»: «بسبب دخول الإنترنت الناس مبقتش قاعدة مع بعضها ودايمًا بسأل نفسي هل مواقع التواصل الاجتماعي هي بالفعل للتواصل الاجتماعي ولا للتباعد الاجتماعي، الأهالي مبقوش بيقعدوا مع بعض، وعلشان كده معدل الصلابة النفسية بقى ضعيف، ومع أي صدمة نفسية مفيش صلابة نفسية للتعامل مع الأزمات».

وأستكمل حديثه: «لازم يكون فيه رضا وقناعة، كمان الدراسات أثبتت أن معدل الاكتئاب ارتفع في فترة كورونا 25%، كما أن الستات هم الأكثر اكتئابا عن الراجل بسبب اكتئاب الحمل واكتئاب ما قبل الولادة».

روشته للتخلص من الاكتئاب

أما عن طرق التخلص من الاكتئاب، أشار الى وجود عدة طرق تؤدي إلى التخلص من الاكتئاب وهي توفير أسلوب حياة جديد من خلال الاستيقاظ مبكرًا مع تناول كوب شاي لمدة 10 دقائق داخل البلكونة صباحًا حينها ستلاحظ زيادة في معدل السعادة، بالإضافة الى ضرورة سماع الموسيقى والأفلام الكوميدية القديمة والجلوس مع الأسرة.