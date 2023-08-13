استشاري نفسي: أغلب أدوية الاكتئاب تحتاج وقتا طويلا لتحقق نتائج جيدة

قال الدكتور هاني شعيب، استشاري الطب النفسي بالمملكة المتحدة، إن أدوية الاكتئاب التي تنقسم إلى عدة أنواع، أغلبها لها عيب رئيسي، وهي أنها لا تأتي بنتيجة علاجية سريعة، وتستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع وربما شهر للوصول لنتائج جيدة، وذلك حتى يبدأ التأثير العلاجي في الظهور وتبدأ الحالة المزاجية للمريض في التحسن.

حالات يجب فيها تعاطي عقاقير الاكتئاب لفترات طويلة

وأضاف «شعيب»، خلال مداخله عبر «زووم» لبرنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنه يجب الاستمرار في تعاطي عقاقير الاكتئاب لفترات طويلة، لا تقل عن 6 أشهر وربما عام أو يزيد، لضمان عدم عودة نوبات الاكتئاب.

وتابع استشاري الطب النفسي بالمملكة المتحدة، أنَّ بعض هذه الأدوية لا تصلح لكل الحالات، فمن الوارد بعد أسبوعين من بدء العلاج اكتشاف أن العقار ليس له تأثير، مما يضطر الطبيب المعالج لتغييره إلى آخر «زي مسألة اللوتري بها جانب حظ».

وأشار «شعيب»، إلى أن الدواء الجديد يتجنب أغلب مشاكل أدوية الاكتئاب الشائعة، موضحا أنه «سريع المفعول وخلال من 3 إلى 4 أيام فقط يبدأ التأثير العلاجي في الظهور وفقا لما يتم ترويجه ولا يتم استخدامه لفترات طويلة بل يوصف لمدة 14 يوما فقط.. والميزة الأهم هي عدم الاستمرار لفترات طويلة في تعاطي هذا العقار الجديد».