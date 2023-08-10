برنامج «وعي» يوضح الآثار المترتبة على تعاطى المخدرات.. منها الاكتئاب

يناقش برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، 12 قضية متنوعة، بهدف نشر الوعي بمختلف القضايا والملفات المجتمعية لجميع المواطنين بمختلف أعمارهم وأجناسهم.

ومن ضمن تلك القضايا «إنت أقوى من المخدرات»، الذي يستهدف من خلاله نشر الوعي بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، وآثاره السلبية التي تعود على كل جوانب الحياة، سواء الاجتماعية، الصحية، والقانونية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الآثار المترتبة على تعاطى المخدرات، وفقا لتقرير برنامج وعى للتنمية المجتمعية، ووزارة التضامن الاجتماعى.

برنامج «وعى» يوضح الآثار المترتبة على تعاطى المخدرات

*الآثار الاجتماعية لتعاطى المخدرات

- عدم القدرة على العمل والإنتاج.

- الفصل من العمل.

- التفكك الأسري.

- التأخر الدراسي.

الميل إلى العزلة.

- عدم المشاركة الإجتماعية.

- إهمال المظهر الشخصي.

*الآثار الصحية لتعاطى المخدرات

- الإكتئاب.

- القلق والهلوسة.

- إضطرابات النوم.

- إحمرار دائم بالعينين.

- خلل في الروية.

- ضعف عام في الجسم.

- ضعف شديد بالذاكرة.

- عدم التركيز.

- الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

- الإصابة بأمراض الفيروسات.

*الآثار القانونية لتعاطى المخدرات

- سلوكيات تضع الشخص تحت طائلة القانون.

- التعرض للحبس أو السجن.

- ارتكاب جرائم السرقة.

- ممارسة البلطجة.

- انتشار الجريمة.

- الإنحراف.

- زيادة حوادث المرور.

قضايا برنامج وعى للتنمية المجتمعية

يضم برنامج وعى للتنمية المجتمعية 12 قضية مختلفة، كالتالي:

1- العمل كرامة ومستقبل.

2- التعليم قوة في أى عمر.

3- صحتك ثروتك إنتى وأسرتك.

4- برنامج 2 كفاية لتنظيم الأسرة.

5- نقدر نحول الإعاقة طاقة.

6- النظافة صحة وسلامة.

7- إنت أقوى من المخدرات.

8- نربى بأمانة من غير إهانة.

9- ختان البنات جريمة.

10- جوازها قبل 18 يضيع حياتها.

11- بلدنا مركب النجاة.

12- كلنا مصريون تنوعنا قوة.