«التضامن»: 1.4 مليون طفل مستفيد من الحضانات في مصر

قدمت وزارة التضامن تقريرا عن الوضع الحالي للحضانات، وكشفت فيه أن إجمالي عدد المستفيدين من الحضانات حتى عام 2023 يقدر بمليون و466 ألف طفل بإجمالي ما يقارب 27 ألف حضانة، ويبلغ عدد الحضانات المرخصة ما يقرب من 19 ألف حضانة، وتقدمت 6500 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتم تطوير البنية التحتية لإجمالي 1250 حضانة على مستوى 27 محافظة، وتدريب 5700 من مقدمي الخدمة.

عدد الحضانات المرخصة 19 ألف حضانة

وأشار التقرير إلى تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي العديدة التي قامت بها بشأن الحضانات، بينها إلزام الحضانات بنموذج الدمج لذوي الإعاقة، وعملت الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يتيح بنك ناصر الاجتماعي القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات.

وتختص اللجنة العليا لدور الحضانات برسم السياسة العامة لدور الحضانة على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذها واتخاذ الآليات والإجراءات التي تساهم في رسم هذه السياسة، متضمنة إعداد مقترح بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لدور الحضانة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حوكمة منظومة دور الحضانة على مستوى الجمهورية وتفعيل الرقابة عليها والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بعملها.

حوكمة منظومة دور الحضانة على مستوى الجمهورية

كما تختص بوضع الحلول للمشكلات التي تواجه عمل دور الحضانة على مستوى الجمهورية والعمل على إزالة الصعوبات التي تواجه عمل هذه المنظومة، مع وضع آلية لحصر كافة دور الحضانة غير المرخصة على مستوى الجمهورية وكذا كافة الكيانات التي تمارس أنشطة دور الحضانة دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط، مع إعداد منظومة متكاملة لتوفيق أوضاعها ودراسة الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء وترخيص دور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لتعديلها حال وجود مبرر لهذه التعديلات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى وضع الآليات وتفعيل الإجراءات التي تضمن عقد لجان شئون دور الحضانة المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على مستوى الجمهورية ومتابعة انعقادها بشكل دوري ودراسة كافة القوانين واللوائح والقرارات والاستراتيجيات الخاصة بدور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لإجراء أية تعديلات عليها.