«التضامن» تكشف موعد صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023.. 22 مليون مستحق

ينتظر المستفيدون من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موعد صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، وفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يجري صرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لجميع المستحقين، منتصف كل شهر، أي سيجري صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، يوم 15 من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيجري صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، بزيادة 25% لجميع المستحقين، للشهر السادس على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن تبكير صرف زيادة المعاشات ودعم «تكافل وكرامة» لشهر إبريل 2023، بدلًا من شهر يوليو.

طرق صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الطرق والوسائل يمكن من خلالها صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، والتي تتمثل في: «الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت، أو منافذ فوري».

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمات إلكترونية عدة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، لجميع المستفيدين، تسهيلا عليهم عملية الحصول على الخدمات المختلفة، ومن ضمنها إمكانية الاستعلام عن قيمة تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، واختيار «استعلام»، وإتباع عدد من الخطوات البسيطة.