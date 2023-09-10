غلق معمل تحاليل و5 منشآت صناعية مخالفة بالشرقية

شنت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة في محافظة الشرقية، عدة حملات تفتيشية، خلال الفترة القليلة الماضية، للتفتيش على 46 من المنشآت الصناعية والصحية «ورش تصليح سيارات وتصنيع ملابس».

غلق فوري لـ5 ورش ومعمل تحاليل

كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على 5 منشآت صحية «3 مستشفيات خاصة - 2 معمل تحاليل»، كما قامت اللجنة بالتفتيش على 3 محطات تموين سيارات، بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.

وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لعدد 5 ورش ومعمل تحاليل، وتحرير 3 محاضر جنح لعدد 3 مستشفيات ومحضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.

حملات دورية على المنشآت الصناعية

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.