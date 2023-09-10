«الأورمان» تنظم قافلة لتقديم الخدمات الصحية للأولى بالرعاية في الشرقية

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية جديدة لدعم 88 مريضا ومريضة، من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية.

دعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا ان المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والاسر الاكثر احتياجًا بقريتى سنجها وحى مبارك بمركز كفر صقر، وقريتى ابو متنا وبهنيا بمركز ديرب نجم فى محافظة الشرقية.

تقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان

وأشار إلى إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.