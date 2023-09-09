محافظ الشرقية يسلم 20 جهازا كهربائيا لـ10 عرائس من الأولى بالرعاية

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 20 جهازا كهربائيا لـ10 عرائس من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة والمقدمة من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن.

توفير حياة كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

تقديم الدعم للفتيات المقبلات على الزواج

ومن جانبها أعربت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عن سعادتها بتواجدها بين أبناء الشرقية، وتقديم أوجه الدعم للفتات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا، مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للتعاون المثمر والبناء مع المؤسسة ورعاية الحالات المستحقة، مشيرة إلى أن ما تقدمه مؤسسة العربي لتنمية المجتمع اليوم لأبناء الشرقية في عيدهم القومي واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه أبناء المحافظة.

كما قدمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الشرقية ولمؤسسة العربي لتنمية المجتمع لاستقبالهن بديوان عام المحافظة، وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية.

وأهدت نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، درعا تذكارية لمحافظ الشرقية، تقديرا لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية، كما أهدى محافظ الشرقية درع المحافظة لنائبة رئيس مجلس الإدارة.