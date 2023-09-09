محافظ الشرقية يفتتح ملعب كرة قدم خماسي في الزقازيق بتكلفة مليون جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ملعب كره قدم خماسي بمركز شباب قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، على مساحة 1204 أمتار، بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتنفيذا لتوجيهات القيادية السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

رفع اسم الشرقية في المحافل الإقليمية والعالمية

وتفقد المحافظ الملعب وشاهد عروضا للاعبي الكاراتيه، والتقى باللاعبين الناشئين والتقط معهم صورا تذكارية، مشيدا بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الرياضية، والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كافة المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

الارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية

وأوضح المحافظ أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

تنفيذ 29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه، من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة.