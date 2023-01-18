محافظ أسيوط: حققنا إنجازا في منظومة الشكاوى الجماهيرية بمعدل 100%

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بفريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً والتعامل مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية بمعدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2022.

تحقيق إنجاز 100%

قال محافظ أسيوط، في بيان، المحافظة نجحت في تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ضمن الجهود المبذولة في القطاعات وبالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشكاوى لعام 2022 بلغت 4076 شكوى منها 2828 شكوى فردية و1248 شكوى جماعية وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة خلال عام 2020 هي 4040 شكوى فضلًا عن تنفيذ 54 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة ومجتمع مدني، مضيفًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته.

حل مشكلات المواطنين

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لفريق العمل بالمنظومة بالمحافظة بقيادة عمرو زهري وإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة برئاسة عزة محمد عبدالعال مدير الإدارة والمنوط بهما التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

الاهتمام بشكاوى المواطنين

وطالب المحافظ، فريق العمل بالمحافظة، بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أشاد المحافظ بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت.