تنفيذ 3 مشروعات طرق في الشرقية بتكلفة 1.6 مليار جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بمركزي الزقازيق وأولاد صقر، بتكلفة مليار و603 ملايين جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

ازدواج ورصف طرق

وتضمنت المشورعات استكمال ازدواج طريق «الزقازيق- ديرب نجم»، مرحلة أولى بطول 20 كم، وبتكلفة مليار و500 مليون جنيه، وأعمال رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق، والتي تشمل أعمال تغطية وازدواج ورصف بطول 12 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

كما شملت المشروعات، تنفيذ أعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

الانتهاء من 93 مشروعا

وكان محافظ الشرقية أعلن الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي .