بعد زلزال المغرب المدمر.. كيف تضامن الوسط الرياضي مع الضحايا؟

لاتزال أصداء الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بالمغرب، تلقي بظلالها على العالم، حيث شهدت الساعات الأخيرة تحركات جديدة من الوسط الرياضي المغربي تضامنا مع الضحايا.

نجوم منتخب المغرب يتبرعون بالدم لصالح ضحايا الزلزال

البداية كانت مع نجوم المنتخب المغربي، والذي كانوا يستعدون للدفاع عن ألوان منتخب بلادهم أمام ليبيريا أمس السبت، في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، قبل أن تتأجل المباراة.

توجه لاعبو أسود الأطلس بشكل فوري إلى مركز الدم في مدينة أغادير، من أجل التبرع بالدم لفائدة المتضررين من الزلزال المدمر، حيث شارك جميع اللاعبين في الحملة.

نفس الأمر قام به لاعبي فريق الرجاء المغربي، الذين تبرع بالدم في المستشفى الجامعي محمد السادس بالدار البيضاء، مناشدة وجهها النادي المغربي، إلى المواطنين بضرورة التبرع بالدم خاصة المتواجدين بالأماكن القريبة من المناطق المنكوبة، تجسيدا لقيم التضامن في المجتمع المغربي، بعد الكارثة التي أصابت البلاد خلال الساعات الماضية.

تحرك من جماهير الأندية المغربية لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر

الجماهير أيضا كان لها دورا في حملات التبرع بالدم لإنقاذ المصابين، حيث أطلقت العديد من مجموعات «الأولتراس» حملات عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، لحث أعضائها بالمشاركة ف يحملة التبرع بالدم، لإنقاذ الضحايا المصابين.

جاء في مقدمة المشجعين كلا من «جرين بويز» و«إيجلز»، رابطتي مشجعي الرجاء الرياضي، و«وينرز»، المساندة لفريق الوداد، و«بلاك آرمي»، المشجعة لنادي الجيش الملكي، مناشدة أعضائها خاصة القريبين من المناطق المنكوبة، بضرورة المشاركة في حملة التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المصابين في أعقاب زلزال المغرب.

وكان عدد من الأندية العالمية، أعلنت تضامنها مع ضحايا زلزال المغرب، خلال الساعات الماضية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وميلان ومانشستر يونايتد، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.