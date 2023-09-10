المغرب يؤدي صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة، صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا زلزال الذي وقع فجر أمس السبت، وخلّف ضحايا قُدروا حتى الآن بـ2012 قتيلًا، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب

وأضافت وكالة أنباء المغرب ستقام صلاة الغائب بجميع مساجد المملكة المغربية، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، على أرواح ضحايا زلزال المغرب.

وذكر التلفزيون الرسمي المغربي، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 2012 قتيلا، وأضاف أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 2059 شخصا، من بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.

مصرع مواطن وإصابة 8 آخرين إثر زلزال المغرب

فيما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن مواطنا فرنسيا لقي حتفه وأصيب 8 آخرين في الزلزال الذي ضرب المغرب، مضيفة أن المواطن الفرنسي تُوفي متأثرًا بسكتة قلبية خلال الزلزال، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «إننا نأسف لوفاة مواطن فرنسي في أغادير إثر نوبة قلبية خلال زلزال المغرب»، مشيرة إلى أن باريس حددت هوية ثمانية فرنسيين مصابين.

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة بالقرب من مراكش

في السياق أعلن مرصد الزلازل الأورو متوسطي صباح اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب مراكش، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وشهدت ضواحي مراكش هزات ارتدادية متتالية تراوحت بين درجتين و4 درجات على مقياس ريختر، منذ زلزال الجمعة العنيف الذي وصلت قوته إلى 7 درجات، وخلّف آلاف الوفيات والإصابات.