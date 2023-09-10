الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع المغرب وتعرض المساعدة

دعا دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى التضامن مع المغرب، عقب مصرع وإصابة الآلاف في زلزال مدمر، ونقلت قناة القاهرة الأخبارية، عن الحسابات الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم فرانسيس خالص التعازي والمواساة للضحايا وأسرهم.

الأمم المتحدة تعرض دعم المغرب في أعمال الإنقاذ

من جهتها، أكدت ناتالي فوستيه، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، أن مكتب المنظمة يضع كل إمكانياته أمام الحكومة المغربية، لتقديم أي مساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال، كما قدمت تعازيها إلى الشعب والحكومة، مؤكدة تضامن المنظمة بكل وكالاتها مع ضحايا الزلزال، وفق موقع الأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة الأممية إنها تواصلت مع الحكومة المغربية، وعرضت دعم الأمم المتحدة للبلاد في مجالات البحث والإنقاذ، وتنسيق المساعدة الإنسانية والصحة، لافتة إلى أن الحكومة حشدت ونشرت استجابتها في المناطق المتضررة، وأضافت أن الأمم المتحدة ستدعم الحكومة بشكل كامل في المجال الإنساني إذا تطلب الأمر.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في المغرب، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2012 قتيلا و2059 مصابًا، بينهم 1404 أشخاص في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الأعداد قابلة للزيادة، مع استمرار عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض.