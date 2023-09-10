مع قرب انتهاء الموسم.. أفضل أنواع المانجو في شهر سبتمبر (صور)

أيام قليلة وينتهي موسم المانجو في محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع اختفاء بعض الأصناف من الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، وبدء بعض المزارعين في المحافظة في تقليم الأشجار.

وقال علي العكرمي، رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، إن الموسم قارب على الانتهاء مع اقتراب منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف «العكرمي»، أن عددا كبيرا من الأصناف اختفت من الأسواق وتوقفت المزارع عن ضخ الأصناف المحلية إلى أسواق الجملة والتجزئة منذ ما يقرب من 10 أيام.

أفضل أصناف المانجو في شهر سبتمبر

وقال «العكرمي»، إن أفضل الأصناف التي يمكن شراؤها خلال الفترة الحالية هي النعومي والزبدة والعويس، مشيراً إلى أن صنف العويس الإسمعلاوي سيبدأ في الاختفاء من الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع لـ«الوطن»، قائلا «النعومي حالياً من أفضل الأنواع، وتتميز بكبر حجم الثمرة ولونها الوردي المميز، أو الأحمر وطعمها المختلف عن باقي الأصناف الاجنبية المزروعة في الإسماعيلية»، مشيراً إلي انها من أفضل الأصناف للتناول كفاكهة صيفية أو استخدامها في الحلويات.

وقال «العكرمي»، إن هذه الفترة من أفضل فترات تخزين مانجو الزبدة، وهي أفضل الأصناف التي يتم استخدامها في العصائر، قائلاً «الزبدة الاسمعلاوي أفضل الأصناف في عصير المانجو، لاحتوائها علي نسبة كبيرة من اللحم داخل الثمرة، وانخفاض نسبة الألياف بها، مقارنة بالأصاف المزروعة بالمحافظات المجاورة».

وبحسب «العكرمي»، تتواجد «الزبدة» حالياً الموجودة بالأسواق، وتتميز بكونها «سقط»، وهو ما يعني اكتمال نضجها بشكل كامل على الشجرة واحتوائها علي نسبة عالية من السكر، وهي أفضل الأصناف للتخزين في الفترة الحالية.