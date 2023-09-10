أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد.. «السنارة» بـ15 جنيها

يقبل كثيرون على شراء المانجو من الأسواق لتخزينها قبل اختفائها من الأسواق مع نهاية شهر الصيف وبداية الشتاء، ويتساءل البعض عن سعرها في الأسواق اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

وفي هذا الصدد، توضح «الوطن»، خلال هذا التقرير أسعار المانجو في سوق العبور اليوم 10 سبتمبر، كما يلي.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

- تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 لـ21 جنيها.

- تراوح سعر مانجو صديقة بين 17 لـ27 جنيها.

- تراوح يعر مانجو بيض العجل بين 15 لـ21 جنيها.

- تراوح سعر كيلو مانجو سكري بين 19 لـ25 جنيها.

- تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 27 لـ51 جنيها.

- تراوح سعر كيلو مانجو سنارة بين 15 لـ21 جنيها.

- تراوح سعر مانجو جولك بين 15 لـ21 جنيها.

- تراوح سعر مانجو كنت بين 17 لـ21 جنيها.

- تراوح سعر المانجو الهندي بين 17 لـ33 جنيها.

- تراوح سعر مانجو تيمور من 17 لـ33 جنيها.

- تراوح مانجو زبدية من سعر 19 لـ25 جنيها.

- تراوح مانجو بلدي بين 9 لـ15 جنيها.

- تراوح سعر مانجو كيت من 17 لـ21 جنيها.

- تراوح سعر مانجو فجر كلان سعر بين 17 لـ21 جنيها.

- تراوح سعر مانجو فونس بين 17 لـ33 جنيها.

- تراوح سعر كيلو مانجو بين 30 لـ60 جنيها.