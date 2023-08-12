اعرف أفضل أنواع المانجو الإسماعيلاوي بعد بدء موسم أغسطس.. «العويس» الأغلى

مع اقتراب مهرجان المانجو في الإسماعيلية يبحث المواطنون عن أفضل أنواع المانجو بالتزامن مع دخول ذروة موسم المانجو في شهر أغسطس الجاري وتنوع الأصناف الموجودة في أسواق الجملة والتجزئة.

أفضل أنواع المانجو في الإسماعيلية

قال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بالإسماعيلية، إن صنف العويس يعتبر أفضل أنواع المانجو في الإسماعيلية صالحة للأكل بسبب كثرة اللحم بداخل الثمرة وصغر حجم البذرة.

وأضاف «صالح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شجرة العويس تنتج ثمرة «فص العويس»، وهو من أجود الأنواع إلا أنه يختلف عن العويس في صغر حجم الثمرة وزيادة نسبة السكر بها وصغر حجم البذرة والتي لا تكون موجودة تقريبا.

الفونس والسكري الممتاز أفضل أنواع المانجو في الإسماعيلية

وتابع أن صنف «الفونس» أقرب الأنواع التي تشبه في شكلها ثمرة صنف المانجو البلدي، إلا أنها تتميز بطعمها السكري، وخفتها على المعدة وانخفاض نسبة الأملاح بها.

وأشار إلى أن الإسماعيلية تنتج منذ عدة أعوام المانجو النعومي، وهي إحدى الأصناف الأجنبية التي دخلت الإسماعيلية من الهند خلال الـ 5 سنوات الماضية، وتتميز بكبر حجمها وتصل إلى 3 حبات في الكيلو الواحد تقريبا.

وأوضح أن صنف السكري ينقسم إلى 3 أنواع في الإسماعيلية الأخضر والأبيض والسكري الممتاز ويتميز بجودة طعمه وانتشاره في مزارع الإسماعيلية قائلا «السكري خفيف وكله سوائل وسكره عالي وأحيانا بتكون مفتلة».

وقال إن أفضل أنواع المانجو للتخزين هو صنف الزبدة أو المعروف في بعض المحافظات باسم «الزبدية» وتتميز بكبر حجمها وسماكة القشرة الخارجية لها، وزيادة نسبة اللحم بها والألياف.

وأضاف «هي أفضل أنواع التخزين، لقدرتها على تحمل درجة الحرارة المنخفضة ويستخدمها محال العصير بشكل دائم في العصير وانخفاض سعرها جعل الإقبال عليها أكبر من الأصناف الأخرى».

أسعار المانجو في الإسماعيلية

وانخفضت أسعار المانجو في الإسماعيلية في شهر أغسطس بالتزامن مع دخول ذروة الموسم مع بداية الشهر، وقال مؤمن فرج أحد تجار المانجو في الإسماعيلية إن الفص والعويس تعتبر من أغلى الأنواع في الأسواق وتبدأ من 30 جنيها وصولا إلى 60 جنيها بحسب جودة الإنتاج، مشيرا إلى أن الأسعار تتغير يوميا بحسب العرض والطلب.

وقال «فرج» إن السكري يتراوح من 18 إلى 25 جنيها في الأسواق فيما يصل سعر الفونس في أسواق التجزئة والتجار إلى 40 جنيها تقريبا وتنخفض الزبدة لتسجل مابين 18 و22 جنيها في الأسواق.