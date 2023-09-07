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أسعار المانجو اليوم الخميس 7-9-2023 في سوق العبور.. «العويس»بـ 27 جنيهًا

كتب:

سعيد رمضان
10:49 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
أسعار المانجو اليوم

أسعار المانجو اليوم

شهدت أسعار المانجو اليوم الخميس 7-9-2023، في مصر بسوق العبور استقرار كبيرا، حيث يُقبل على شرائها كثير من المواطنين، وتتميز المانجو المصرية عن غيرها بجودتها الكبيرة وطعمها المميز.

أسعار المانجو اليوم في مصر

واستقرت أسعار المانجو اليوم الخميس 7-9-2023، في مصر بسوق العبور بشكل ملحوظ، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

وشهدت أسعار المانجو اليوم بسوق العبور استقرارا، حيث تراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 19 و25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 27 و47 جنيها، بينما سعر كيلو المانجو الزبدية بين 21 و25 جنيها، وسعر سعر كيلو المانجو الصديقة بين 15 و21 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو المانجو دبشة بين 15 و21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو جولك بين 15 و21  جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو سنارة بين 15 و21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو تومي بين 18 و22 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو بيض العجل بين 15 و21 جنيها.

أسعار المانجو اليوم

ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور بين 20 و34 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو فونس بين 20 و34 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 30 و60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو البلدي بين 9 و15 جنيها.

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بقلم سعيد رمضان