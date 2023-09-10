بعد تحديه للجمهور.. أشهر جمل أحمد العوضي في «اللي مالوش كبير» و«ضرب نار»

أطلق الفنان أحمد العوضي، مؤخرًا، مسابقة عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، عن أشهر الجُمل التي قدمهما من قبل للشخصيتين «الخديوي» الذي قدمها في مسلسل «اللي مالوش كبير» و«الكوماندا» التي قدمها في مسلسل «ضرب نار»، وذلك مقابل 100 ألف جنيه تذهب لأربعة أشخاص.

أشهر جمل أحمد العوضي في شخصية الخديوي

وهنا نرصد لكم أشهر الجمل التي قدمها الفنان أحمد العوضي في مسلسل الخديوي ومن بينها:

- لو مش قد الفعل متشدش حيلك في الكلام

- هدي دنيتك يا وحش الكون

- اشتري خاطري علشان زعلي مش هيعجبك

- على الله حكايتك ياست

أشهر جمل شخصية الكوماندا للعوضي

أما عن أشهر الجمل التي قدمها الفنان أحمد العوضي من خلال شخصية الكوماندا التي قدمها من خلال مسلسل «ضرب نار» فكانت:

- أحلى على الأحلى

- اللي يقابل التاني خلال على التاني

- إحنا صعايدة عشنا شقيانين وهنموت أبطال

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه: «جايه معايا النهاردة أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم هسأل سؤال هختار أربعة إجابتهم صح ويكسبوا 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود (25 ألف) أشهر 3 كلمات للخديوي وأشهر كلمتين للكوماندا هلم الورق بعد بكره وهختار أربعة عشوائي عالعهد دايما أنا وأخواتي الشقيانين الجدعان».