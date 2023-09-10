تفاعل الجمهور مع مسابقة الفنان أحمد العوضي.. جاوب على السؤال

يسعى الفنان أحمد العوضي على الحفاظ على علاقة طيبة، مع جمهوره، وظهر ذلك من خلال الإعلان عن مسابقة، وشرطها الإجابة على سؤال، وهو أشهر 3 كلمات «للخديوي»، الشخصية التي أداها في مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عرضه ضمن السباق الرمضاني 2023، وأشهر كلمتين «للكوماندا»، الشخصية التي أداها في مسلسل «ضرب نار».

قرر الفنان أحمد العوضي أن يكون موعد انتهاء المسابقة اليوم، لاختيار 4 أشخاص بشكل عشوائي، وتقسيم الجائزة التي تبلغ 100 ألف جنيه على أن يحصل كل شخص منهم على مبلغ قيمته 25 ألف جنيه.

تفاعل كبير مع مسابقة أحمد العوضي

هناك تفاعل كبير من الجمهور على منشور الفنان أحمد العوضي، إذ وصل عدد التعليقات إلى نحو 314 ألف تعليق تتضمن إجابات على السؤال، وأعلن أحد المتابعين، أنه في حالة فوزه بالمسابقة، يتبرع بها لشخص يحتاجها، وهناك العديد من الأشخاص، الذين قاموا بالدعاء للفنان أحمد العوضي، وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط