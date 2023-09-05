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أحمد العوضي بطلا لفيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف

كتب:

بسمة شطا
04:50 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
أحمد العوضي وخالد يوسف

أحمد العوضي وخالد يوسف

تعاقد الفنان أحمد العوضي، على تقديم بطولة فيلم «الإسكندراني» الذي يتولى إخراجه المخرج خالد يوسف، وبالفعل جمعته جلسه عمل معه.

فيلم «الإسكندراني» مأخوذ عن قصة أسامة أنور عكاشة

فيلم «الإسكندراني» الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، مأخوذ عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد اختيار باقي أبطاله.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك فى السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «ضرب نار»، بجانب زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومعهما عدد آخر من الفنانين، منهم ماجد المصري ومها نصار.

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بقلم بسمة شطا