رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أحمد العوضي يعلن مسابقة للجمهور بجوائز 100 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:31 م | السبت 09 سبتمبر 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي، مسابقة ينتج عنها 4 فائزين وتقدر جوائزها بـ100 ألف جنيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أحمد العوضي يعلن تفاصيل المسابقة

وكتب أحمد العوضي: «جايه معايا النهارده أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم هسأل سؤال هختار أربعه إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود 25 ألف».

وكشف أحمد العوضي تفاصيل المسابقة، قائلا: «أشهر 3 كلمات للخديوي، وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهختار 4 عشوائي على العهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان».

أحمد العوضي بطل فيلم الإسكندراني

وكان الفنان أحمد العوضي، تعاقد على تقديم بطولة فيلم «الإسكندراني» الذي يتولى إخراجه المخرج خالد يوسف، وبالفعل جمعته جلسه عمل معه.

فيلم «الإسكندراني» مأخوذ عن قصة أسامة أنور عكاشة، ويقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، مأخوذ عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد اختيار باقي أبطاله.

اقرأ المزيد:

العوضي لـ«صاحبة السعادة»: سعيد جدا بتشبيهي بالفنان أحمد زكي في مسلسل ضرب نار

أحمد العوضي يعلن انفصاله فنيا عن ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان 2024

أحمد العوضي يستجيب لسيدة من الدويقة طلبت مقابلته: «عنيا»

أحمد العوضي يطالب الجمهور بالتبرع للطفلة «أيسل».. «محتاجة حقنة بـ2 مليون جنيه»

أحمد العوضي: حصلت على 90% في الثانوية العامة.. والنتيجة ليست نهاية المطاف

عاجل.. أحمد العوضي ينقذ شابا من الغرق بأحد الشواطئ
بقلم أحمد عبد الرحمن