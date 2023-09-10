متحدث قطاع الأعمال: ننتظر إبرام صفقات كبرى لتصدير الغزل المصري

في أعقاب جولة وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة التشغيل التجريبي الخاص بمصنع «غزل 4» الجديد، المفترض افتتاحه خلال الفترة المقبلة، شهد الوزير إنتاج أول شحنة من منتجات المصنع، من الغزول فائقة الجودة، المقرر تصديرها للخارج.

تزويد الطاقة الإنتاجية للمصنع

وقال منصور عبدالغنى، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الإعمال العام، إن مصنع غزل 4 الجديد يمر الفترة الحالية بمرحلة التشغيل التجريبي، في ظل أن هناك محاولة لتزويد الطاقة الإنتاجية، والغرض من ذلك رفع إنتاجية المصنع، كما تم تجهيز أول شحنة من الغزول الجديدة التي سيتم تصديرها للخارج.

وأضاف «عبدالغني»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن حجم الشحنات الجديدة من الغزول التي تصدر للخارج بشكل تجريبي، قبل افتتاح المصنع، بلغت حوالي 150 طناً، حيث يتم التصدير إلي 4 دول، وهي المملكة العربية السعودية وألمانيا والبرتغال وتركيا.

الغرض من التشغيل التجريبي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الإعمال العام أن كمية الـ150 طناً من تلك الغزول، تعاقدات على سبيل المعاينة من جانب الوكلاء في كل بلد تم التصدير إليها، وذلك انتظاراً لإبرام الصفقات الكبرى، في ظل أن تلك الغزول تتمتع بجودة عالية.