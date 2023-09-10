جماهير الأهلي تطلق «عبارات جنونية» على موديست.. ماذا قالت؟

تتجه كل الأنظار داخل القلعة الحمراء، على اقتراب النادي من إعلان التعاقد مع أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

جماهير الأهلي تتفاعل مع اقتراب موديست من الانتقال للقلعة الحمراء

ردود فعل واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن اسم المهاجم المنتظر، والذي دافع عن ألوان واحد من أفضل الأندية العالمية، في الدوريات الخمس الكبرى من قبل.

«أنتوني موديست» مجنون، هكذا نشر أحد مشجعي الأهلي مقطع مصور لمهاجم الأهلي المنتظر، والذي يظهر احتفاليته الجنونية الخارجة عن المألوف عند تسجيل الأهداف، بينما وجه مشجع آخر رسالة للمنافسين قبل انطلاق الموسم الجديد تعليقا على التعاقد مع المهاجم الفرنسي: «اللي خايف يروح».

أزمات موديست تشعل الأجواء قبل انتقاله إلى الأهلي

وألقت الجماهير الضوء على أزمات اللاعب السابقة مع الأندية المختلفة، واصفه بـ«المشاغب»، والتي كانت أشهرها خلال لعبه في صفوف كولن الألماني، بعد مباراة فريقه أمام فولفوسبورج بقيادة المدرب يورج شمادتك عام 2021.

ولم ينس موديست أزمته مع شمادتك التي كانت عام 2017، بعدما تسبب الأخير في رحيل المهاجم إلى الدوري الصيني، من بوابة نادي كوانجيان، الذي انتهت رحلته معه بفسخ العقد وشكوى لـ «فيفا».

عاد موديست وخرج بتصريحاته ضد مدربه السابق بعد قيادته لفريقه كولن للفوز على فولفوسبورج بثلاثية مقابل هدفين بتسجيله ثنائية في مرمى الفريق الذي يقوده شمادتك.

«تحقيق في اتحاد الكرة الألماني»، هكذا انتهت أحد أغرب أزمات موديست بقميص كولن أيضا، بعدما قام بتوزيع أكياس من البن على مشجعي فريقه، الموسم الماضي، بعدما سجل هدفا في مرمى أرمينيا بيليفيد، وهي الأكياس التي تحمل اسمه.

بعد التحقيق وجه الاتحاد الألماني تحذيرا للمهاجم الفرنسي الذي بات قريبا من الأهلي، الذي أكد أن الموقف كان عفويا ولم يقصد به شيئا.