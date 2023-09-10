قاعة زياد بكير بالأوبرا تستضيف معرض «نغمات مصرية» لسيد البيباني غدا

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا، معرض بعنوان «نغمات مصرية»، للفنان سيد البيباني، والذي يفتتح في السابعة مساء غد الاثنين، ويستمر حتى الخميس 21 سبتمبر.

معلومات عن معرض نغمات مصرية

يضم المعرض المقام في دار الأوبرا 50 لوحة منفذة بخامات الاكريلك، الجواش والباستيل تسجل مشاعر وانطباعات الفنان نحو البيئة المصرية سواء الشعبية، أو الريفية أو الساحلية برؤيته الخاصة، كما تكشف القيم الجمالية والفنية التي تحتويها هذه الأماكن.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تقيم أحداثا فنية مختلفة خلال الفترة المقبلة من بينها احتفالية خاصة بمئوية سيد درويش إذ يتم إقامة ندوة ثقافية بحضور حفيد فنان الشعب محمد درويش، والدكتورة رانيا يحيى.